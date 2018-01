Le MJS débloque enfin la situation

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 282 lecture(s)

Suite au blocage qui a perduré depuis la saison écoulée, c’est enfin le début du dénouement au niveau de la Ligue de handball de Bouira, grâce à l’intervention du MJS, M. Ould Ali L’hadi. Après avoir été mis au courant des problèmes ayant conduit au blocage de la ligue depuis la saison écoulée, le MJS a immédiatement instruit le DJS, Djamel Djender, de trouver une solution. Une instruction qui n’a pas tardé de donner des résultats, puisque la commission de wilaya avait décidé de tenir une AG extraordinaire, en fin de semaine dernière, au niveau de la salle des réunions de l’OPOW Rabah Bitat, avec comme ordre du jour la préparation de l’assemblée générale élective, l’installation des commissions de candidatures et de recours et fixer la date butoir des dépôts de dossiers de candidatures et la date de l’assemblée générale élective. «On ne peut mieux espérer. La situation de blocage n’a que trop duré, cela a pénalisé 15 clubs et plus d’un millier de handballeurs qui ont été privés de pratiquer leur sport favori», dispose Chaya Hakim, arbitre fédéral et membre de la ligue régionale de Handball. Pour celui-ci, cette situation de blocage risquait de se répercuter sur la participation des clubs de Bouira au prochain tour régional de la coupe d’Algérie. «On dispose de clubs qui peuvent aller loin en coupe d’Algérie, à l’instar des U17 du GSSG (Groupement Sportif de Sour Ghozlane) qui, pour rappel, avaient remporté le Tournoi national organisé la saison écoulée par le club lui-même», affirme-t-il. Il appellera ainsi à l’union de la famille du handball : «Tous ceux qui ont la volonté et la motivation de donner un plus à cette discipline sont les bienvenus, les portes de la ligue seront grandes ouvertes», insiste-t-il. Par ailleurs, il est utile de rappeler que la wilaya de Bouira avait raté l’occasion d’abriter le tournoi de sélection de l’équipe nationale des U19, prévu en novembre dernier à Haïzer, à cause du refus de la DJS de donner son accord pour l’utilisation de la salle OMS de Haïzer, sous prétexte que la ligue de wilaya était «bloquée». La DTN avait, alors, transféré le tournoi en question aux Issers, dans la wilaya de Boumerdès, privant ainsi plusieurs jeunes handballeurs de la wilaya de tenter leur chance en sélection. Une deuxième sélection, celle des U 16 et 17 (minimes filles et garçons) était aussi prévue au niveau de la salle OPOW de Bouira, en décembre dernier. Elle a été reportée à la dernière minute à une date ultérieure. Cette fois-ci, la DJS n’avait pas signifié un refus, puisque c’est le DJS en personne qui a signé une autorisation pour mettre à la disposition de la DTN la salle OMS de Bouira».

M’hena A.