Encore un coup raté !

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 754 lecture(s)

Trois matchs comptant pour la 17e journée de Ligue 1 se sont déroulés hier, à l’image de JSK - USMB qui s’est joué au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou

Joué à 15 heures, l’US Biskra a été la première à boucler son rendez-vous du week-end, en prenant le dessus sur son invité du jour la JS Saoura par la plus petite des marges (1 - 0). à Tizi-Ouzou, c’est le Blidéen Bouhniche qui a offert le but de la délivrance pour la JSK en marquant contre son camp en première période. On jouait alors la 37’ quand le malheureux, qui allait renvoyait un retrait de Ferhani, envoyait le cuir malgré lui dans le but de son gardien avant que Frioui n’égalise sur pénalty à la 75’ pour Blida. à Alger, au stade du 20 août, l’USMH a surpris le CRB en lui infligeant une défaite tout aussi maigre (1 - 0), mais précieuse. à signaler que le reste des matchs de cette 17e journée se joueront aujourd’hui avec le choc ESS - MCA à Sétif à partir de 19 heures.

A. Houheche.