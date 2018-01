Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 231 lecture(s)

La JSM Béjaïa (6e, 27 points) est revenue bredouille de son déplacement, avant-hier, au stade Abderrahmane Alleg de la ville d’Aïn Fakroun, en concédant une défaite pour le moins amère contre le CRBAF local (0 - 1).

Les Béjaouis s’éloignent du coup un peu plus du podium avec désormais quatre unités de retard sur le 3e, le CABBA. Une défaite que les quelques dizaines de fidèles du club ayant fait le déplacement pour soutenir les leurs ont encore du mal à digérer. Pourtant, tout avait bien commencé pour les camarades de Lakhdar Drifel, qui se sont créé quelques occasions de scorer en première période de jeu, face à des joueurs locaux qui avaient failli boycotter la rencontre, pour des raisons de salaires impayés. Hélas, les Béjaouis, appelés à mettre à profit la mauvaise passe de leur adversaire du jour pour rester sur leur lancée, ont échoué de façon lamentable, laissant planer à nouveau le doute dans les esprits de tous les inconditionnels du club quant aux capacités réelles de leur team favori à se relancer dans la course à l’accession en Ligue 1. Celle-ci se fait, d’ailleurs, de plus en plus acharnée parmi des équipes qui ne veulent rien lâcher, à l’image du CA Bordj Bou Arreridj, qui est monté pour la première fois de la saison sur le podium. De leur côté, les gars de la Soummam, qui recevront deux fois de suite (RCK –ASAM), sont appelés d’ores et déjà à revoir leur copie et à consentir les sacrifices nécessaires, pour aspirer à une place au soleil lors des prochaines journées. Commentant le résultat et la prestation de son équipe, l’entraîneur en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, dira en fin de partie : «Cette défaite est dure à avaler d’autant qu’on aurait pu prétendre à mieux lors de ce match, notamment en première mi-temps, où l’on s’est procuré quelques opportunités qu’on n’a pas su exploiter. Nous allons nous ressaisir vite pour renouer avec les résultats positifs dès la prochaine journée du championnat».

Les nouveaux toujours pas qualifiés

Les trois nouvelles recrues du club, Khedaïria, Ziane Cherif, Ouchène etle portier Merzougui, ne sont toujours pas qualifiées avec leur nouvelle équipe, du fait que la JSMB n’a toujours pas réglé le problème qui la lie avec la chambre de résolution des litiges (CRL). Par ailleurs, les joueurs susdits, qui souffrent d’un manque de compétition criant, comme l’avait déjà indiqué le coach Zeghdoud, auront sans doute encore besoin de quelques temps pour se remettre d’aplomb, en prévision de la suite du parcours. Beaucoup d’espoirs reposent sur eux pour donner le plus attendu, afin de permettre au club d’atteindre ses objectifs en fin de saison.

B Ouari.