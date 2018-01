Test réussi pour Bouarata

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 252 lecture(s)

Le MO Béjaïa a assuré l’essentiel, avant-hier, en venant à bout du RCK (1 - 0) suite à une réalisation de Maâmar-Youcef (55’) de la tête, après un corner bien botté par Kadri. Au-delà de la victoire, l’équipe new-look du MOB, avec son nouvel entraîneur, Bouarata, n’a pas démontré grand-chose, surtout en première mi-temps où les camarades de Boucherit n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes, avec une très mauvaise organisation sur le terrain et beaucoup de déchets dans le jeu. Malgré une moyenne prestation, les Béjaouis se sont créé certaines occasions de buts par l’intermédiaire de Noubli (7’, 26’,38’) et de Belkacemi (45’). En seconde période, et après l’incorporation directe de Kadri à la place de Rahal et Soltane à la place de Benkouider, le jeu du MOB s’est métamorphosé avec une domination au milieu, chose qui a ramené le seul but de la rencontre, inscrit par Maâmar-Youcef. Après cette sortie positive, l’on peut dire que le nouveau coach, Bouarata a réussi son premier test avec les Mobistes, devant un stade plein à craquer.

Z. H.