«Il faut confirmer contre le MCEE»

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 312 lecture(s)

A la fin du match contre le RCK, le coach Rachid Bouarata a avoué : «C’est une équipe à deux visages qu’on a présenté. En première mi-temps, nous avons eu des difficultés pour rentrer dans le match, car, en face, il y avait une formation coriace, qui est revenue en force lors des dernières journées du championnat. Elle nous a créé des difficultés. Lors de la première période, il y avait un déséquilibre entre les trois lignes, mais avec les ajustements et les changements qu’on a opérés en deuxième mi-temps, le groupe a retrouvé son équilibre et a manœuvré plus à l’aise en attaque. C’est naturel qu’il y ait quelques lacunes parce que les trois éléments qu’on a recrutés lors du mercato hivernal ont été intégrés directement. Une manière de les mettre dans le bain. Je pense que nous avons montré, lors de la seconde mi-temps, notre véritable visage, même si on s’attendait à mieux. Nous avons raté plusieurs occasions de buts par excès de précipitation et par manque de concentration devant les bois. C’est clair, un grand travail nous attend pour corriger les erreurs. Mais il ne faut pas faire la fine bouche, car, aujourd’hui, l’objectif de l’équipe était de glaner le gain du match après une défaite contre l’ASMO ayant semé le doute au sein du groupe. Le plus important pour un entraîneur qui commence est la victoire. Elle nous maintient sur le podium. Nous allons continuer à y croire, surtout que nous aurons encore la chance de recevoir sur notre terrain, la deuxième fois de suite, le MCEE. Un match lors duquel nous allons confirmer ce résultat, même si l’on sait, d’ores et déjà, que la tâche ne sera pas facile».

Z. H.