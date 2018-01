Le leader tient bon

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 290 lecture(s)

Considéré comme la grande affiche de la quinzième et ultime journée de la phase aller, le choc ayant mis aux prises le leader, l’USM Béjaïa, avec le 3e et non moins concurrent direct à la montée, le WRBM, n’a finalement pas connu de vainqueur.

Les deux formations se sont, en effet, neutralisées sur un score vierge. Les débats ont été intenses de bout en bout et à la hauteur de la réputation des deux équipes, tant il y avait un engagement physique total et une grosse dépense d’énergie de la part des 22 acteurs. La formation du WRBM tablait sur une victoire devant son public, pour prendre le dessus sur son adversaire du jour et réduire l’écart à deux longueurs. Finalement, les coéquipiers de Naïm ont raté leur sortie à domicile, en concédant un nul face à cette fougueuse équipe de l'USMB, qui s’est déplacée à Bordj Ménaïel avec la ferme intention de repartir avec un résultat positif, pour consolider sa belle position et boucler la phase à l'aller avec le titre de champion honorifique d'hiver. Les locaux se sont procuré, au quart d’heure de jeu, une occasion sans parvenir à la concrétiser, au grand dam du banc local et de sa chaude galerie, venue en force encourager son équipe. En face, les coéquipiers de Mirou ont paru sereins et calmes, ce qui leur a permis de fermer tous les espaces. La partie sera de plus en plus animée avec une bataille farouche dans l'entrejeu. De retour des vestiaires, les deux équipes sont sorties de leur coquille. La partie a connu un rythme soutenu avec des attaques de part et d'autre, mais à chaque fois, les défenses ont pris le dessus sur les lignes offensives. Lors du dernier quart d'heure, le scénario va subitement changer avec une formation de l'USMB qui, sentant un bon coup à jouer, va élever le rythme et prendre un peu plus d'initiative, en allant créer le danger dans le camp adverse. A dix minutes de la fin, elle a failli réussir le hold-up sur un contre rapide. Les dernières minutes seront palpitantes à suivre avec un pressing terrible, imposé par les locaux sans toutefois parvenir à trouver la brèche. Il faut dire que les coéquipiers de Hammouche ont bien joué le coup défensivement. Finalement, l'arbitre Loualah mettra un terme aux débats sur ce score de parité (0 - 0), qui n’arrange réellement pas le WRBM qui vient de perdre deux précieux points dans la perspective de la course à la montée. Toutefois, ce résultat est satisfaisant du côté de la formation de Remla, qui a terminé sa première partie de championnat sur une bonne note, ce qui va lui permettre de passer cette trêve dans le calme, en attendant de recharger les batteries en prévision de la phase retour.

Zahir Ait Hamouda