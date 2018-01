L’attaque rassure, la défense un peu moins

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 251 lecture(s)

Après avoir donné la réplique, mardi passé, à l’USM El Harrach au stade Lavigerie, la formation de l’US Béni Douala a disputé un deuxième test amical jeudi dernier à Baraki. Les poulains d’Abdenour Hamici ont affronté le DRB Baraki, un pensionnaire de la division inter-régions (groupe centre-est). Une rencontre très disputée entre les deux équipes lors de laquelle les staffs techniques de l’USBD et du DRBB ont fait tourner leurs effectifs respectifs. La partie s’est soldée sur le score de parité de trois buts à trois dans un total fair-play. Ainsi, à travers ces joutes amicales, le coach Abdenour Hamici prépare la phase retour du championnat qui débutera le week-end prochain. Il ne veut rien laisser au hasard, du moment que l’US Béni Douala est en course pour l’accession en Ligue 2 mobilis. A rappeler que les camarades de Daoud ont terminé la première manche du championnat à la 3eplace, avec 30 points dans leur compte, à une seule longueur de retard sur les deux co-leaders, le RC Arbaâ et l’ES Ben Aknoun, qui totalisent 31 points chacun. La bataille s’annonce encore plus rude durant la deuxième moitié de la saison entre les trois prétendants à l’accession. Ça va, sans doute, se jouer jusqu’à la dernière journée du championnat, comme ce fut le cas la saison passée, où l’US Béni Douala l’a terminée avec le même nombre de points avec le RC Kouba, qui a accédé à la faveur du goal-average particulier. Les deux rencontres amicales disputées jusque-là par les gars de Béni Douala, face à respectivement l’USM El Harrach et le DRB Baraki, ont servi pour le staff technique, à sa tête Abdenour Hamici, d’avoir une idée précise sur la forme de ses poulains, à une semaine de la reprise du championnat.

Massi Boufatis