La situation se complique

Par DDK | Il ya 11 heures 18 minutes

La JSK continue de manger son pain noir en enregistrant un autre faux pas à domicile, avant-hier, face au dernier au classement, l’USMB en l’occurrence.

Ainsi, la rencontre de vendredi dernier s’est soldée par le score d’un but partout. Même si les kabyles ont bien joué en première période, toutefois, ils ont été contraints au partage des points par un club qui a déjà mis un pied en Ligue 2. Le club kabyle n’a pas gagné depuis maintenant plusieurs journées, de ce fait, la JSK n’est pas loin des clubs relégables. Deux petits points seulement séparent la JSK qui totalise 18 points et l’avant dernier au classement, l’USB qui totalise 16 points. Autrement dit, une défaite de la JSK lors de la prochaine journée face au PAC et la victoire des deux clubs, à savoir l’USMB et l’USMH, sera synonyme de la relégation pour la JSK. Les matchs seront très difficiles et un grand travail attend le staff technique des Jaune et Vert conduit par le revenant Saâdi. Ce dernier est appelé à trouver des solutions pour renouer avec les victoires. La situation inquiète énormément les supporters qui craignent pour l’avenir de leur club favori. L’on attend des dirigeants et du staff technique qu’ils fassent le nécessaire pour que le club revienne en force, ainsi, éviter toute mauvaise surprise à la fin de la saison. Le PAC, le match à ne pas rater pour les Canaris Le prochain match face au PAC, prévu vendredi prochain au stade de Bologhine à partir de 16 heures, sera d’une extrême importance pour les kabyles. Ces derniers n’ont pas droit à l’erreur au cours de cette confrontation, car une défaite compliquera davantage leur situation au classement général. Le staff technqiue kabyle entamera la préparation de la rencontre dès demain matin au stade du 1er Novembre. Son seul objectif est de revenir avec un résultat probant pour jouer les matchs qui suivront dans de bonnes conditions.

M. L.