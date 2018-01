«Je regrette l’inefficacité de l’attaque»

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 667 lecture(s)

Le coach de la JSK, Nourredine Saâdi, était très déçu à la fin de la rencontre de son équipe face à l’USMB. Lors du point de presse qu’il a animé à l’issue de ladite rencontre, le nouvel entraîneur kabyle estime que son équipe pouvait gagner ce match : «On s’attendait, certes, à ce que le match soit compliquée face une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 Mobilis. Mais mon équipe a fourni une belle prestation, notamment lors du 1er half, où on s’est créé plusieurs occasions de scorer. C’est un match qu’on pouvait gagner par, au moins, trois buts d’écart, surtout après notre réalisation qui a fait sortir l’adversaire de sa surface. Après avoir encaissé sur penalty, on n’a pas su aggraver la marque», regrette Saâdi. L’attaquant Adel Djabout s’est distingué par ses ratages lors du match. Saâdi n’a pas omis de faire part de sa déception concernant la prestation de son attaquant : «Je regrette beaucoup le manque d’efficacité de notre attaque, notamment Djabout, qui a raté plusieurs occasions franches de marquer. Si on avait réussi à les concrétiser, on l’aurait largement emporté», a ajouté Saâdi.

«Djerrar a été très bon en libero»

Bien que le milieu de terrain Adel Djabout ait joué en libero avant-hier, il a fourni une bonne prestation. Le coach Saâdi a affirmé à la fin de la rencontre que Djerar a accompli sa tâche convenablement : «Bien qu’il n’ait pas joué dans son poste habituel, Djerar a affiché un bon visage, en répondant présent dans une position de libero qui n’est pas son poste de prédilection. Il s’est très bien débrouillé en réussissant un match plein», se félicite-t-il.

«L’arbitre a faussé la partie»

L’arbitrage de référé Boukouassa n’a pas plu aux Kabyles avant-hier. D’ailleurs, même le coach Saâdi a dénoncé la manière avec laquelle il a géré cette rencontre : «Je pense qu’on ne méritait pas le match nul. On pouvait rafler la mise, mais l’arbitre a faussé les calculs, en sifflant plusieurs fautes inexistantes contre la JSK», déplore-t-il.

«Voilà pourquoi j’ai tardé à opérer des changements…»

Le coach Saâdi a attendu la 77e minute pour opérer son premier changement lors de ce match face à l’USMB. Il s’explique : «Concernant les changements, je dois dire que si j’ai mis du temps, c’est parce que j’ai préféré gérer le score.

Il ne faut pas oublier aussi que je ne connais pas beaucoup les joueurs qui sont sur le banc de touche. Voilà donc pourquoi j’ai tardé à effectuer des changements durant ce match. De plus, je trouve que mon équipe était bien en place et un changement brusque aurait peut-être créé un déséquilibre», se justifie l’entraîneur de la JSK

«J’espère que Guitoune sera qualifié»

Interrogé sur le cas du défenseur Guitoune, non qualifié pour le match face à l’USMB, le coach réaffirme qu’il a besoin des services de cet élément : «En recrutant Guitoune, j’étais persuadé qu’il apportera un plus à l’équipe. C’est clair, j’espère qu’il sera qualifié, car il sera très utile pour le groupe», insiste l’intervenant

«On cherchera un bon résultat face au PAC»

Même si le prochain match face au PAC s’annonce encore plus difficile, le coach kabyle affirme que son équipe fera tout pour revenir avec un bon résultat : «Le match sera très difficile face à une équipe qui pratique du beau football, cependant on le préparera convenablement et on cherchera un résultat probant», a conclu Saâdi son intervention.

M. L.