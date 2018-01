«La phase retour sera très difficile»

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 359 lecture(s)

Le président du CSA/ESG, Hamidi Belkacem, qui a tenu à féliciter le staff dirigeant et les joueurs pour le titre honorifique de champion d’hiver, fait part, néanmoins, de ses appréhensions concernant la phase retour : «Nous avons difficilement terminé la phase aller à cause du manque de moyens. Nous étions, à chaque fois, obligés de trouver de l’argent, pour assurer le déplacement et la restauration de l’équipe avec ses différentes catégories», déclare-t-il. Les caisses de l’équipe, enchaîne t-il, «sont vides, et ce, depuis le début de la saison. Nous avons fait appel aux autorités locales, la wilaya et la DJS, afin de regarder en direction du club qui, ‘’footballistiquement’’ parlant, est en train de réaliser une bonne saison, tout en ciblant l’accession. Mais cette dernière n’est réalisable qu’avec les moyens nécessaires». Il faudrait donc, conclut-il, «trouver les ressources nécessaires pour maintenir cette même dynamique et motiver les joueurs».

M’hena A.