La JS Azazga affûte ses armes

La JS Azazga qui a terminé la phase aller en division inter-régions (groupe centre-est) à la 11e place avec 18 points dans son compte, se prépare activement en prévision de la suite du parcours. Les poulains de Hocine Chikhi ont travaillé dur pendant la trêve qu’a observée le championnat de l’inter-région en se focalisant sur la préparation physique, ainsi que le travail technico-tactique. Le coach a essayé de recharger les batteries de son groupe, tout en programmant des matchs amicaux pour apprécier le degré de préparation de l’équipe avant la reprise qui se profile à l’horizon. Celle-ci devra avoir lieu samedi prochain avec le déroulement de la première journée de la phase retour. Les gars d’Azazga reprendront le championnat en se rendant à Alger au stade de Hydra pour donner la réplique au HAC, un prétendant à l’accession en DNA. Ce test ne sera guère facile pour les coéquipiers de Benmokhtar, mais rien n’est impossible en football. Les joueurs se préparent consciencieusement et avec une grande détermination pour attaquer cette deuxième moitié avec force et panache. Un résultat positif lors de la première journée de cette deuxième manche, ne sera que bénéfique pour le groupe qui pourra entrevoir la suite avec beaucoup d’assurance et de confiance. Le staff technique aura devant lui quatre jours pour préparer son plan d’attaque qui sera mis en exécution le jour du match.

