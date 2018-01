Un bon test d'évaluation

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 308 lecture(s)

Profitant de la trêve forcée du championnat, la formation du RC Seddouk, pensionnaire de la division honneur Béjaïa, a livré une rencontre amicale face au WRB Ouzellaguen, qui évolue dans le palier pré-honneur de la même wilaya. La partie, caractérisée par un niveau de jeu fort acceptable, s'est achevée sur un score de trois buts à zéro (3 - 0) en faveur des protégés du duo Hamlat – Louala, avec des réalisations signées Mouloudi, Benoudiba et Hakim M'sili. Au-delà du résultat technique, cette rencontre aura permis aux coachs des deux équipes de jauger le niveau technique de l’ensemble de leurs éléments. Elle a aussi permis à tout le monde d'avoir un volume de jeu consistant, avant d’effectuer les derniers réglages, afin de se préparer le mieux possible pour la reprise du championnat, fixée au vendredi prochain. En somme, ce fut une belle joute qui a été plus que bénéfique aux deux formations, qui jouent les premiers rôles dans leurs groupes respectifs et qui veulent améliorer leur cohésion, notamment les Vert et Noir qui s’apprêtent à disputer un derby face au SRB Tazmalt. Il en est de même pour les gars d’Ouzellaguen, occupant le troisième rang en pré-honneur avec un match de retard, qui auront pour adversaire l’IRB Bouhamza lors de la prochaine journée.

Z. A. H.