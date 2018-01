L’AS Imazgharène rate le coche

Par DDK | Il ya 11 heures 22 minutes | 278 lecture(s)

En concédant une lourde défaite, la seconde de suite, face au FC Aït Zaïm, pour le compte de la 13ème journée de la division pré-honneur du groupe A, le dauphin l’AS Imazgharène a laissé filer l’occasion de réduire l’écart sur le leader le DC Boghni, exempt de la journée. La performance des jeunots de Frikat a été, tout simplement, décevante face à une équipe d’Aït Zaïm, très entreprenante durant tout le match. Toujours dans le haut du tableau, la JS Tadmaït a enchaîné les succès, en allant battre, cette fois, l’AC Tirmitine au stade de Draâ Ben Khedda. Pour sa part, l’AS Aït Bouadou, qui restait sur un revers à domicile, s’est rachetée hors de ses bases, en empochant les trois points chez la JS Mechtras. Un pactole qui permet aux jeunots du coach Karim Menad de conserver leur troisième place, en compagnie de la JS Tadmaït avec six longueurs de retard sur le leader, le DC Boghni, qui compte néanmoins un match en moins. De son coté, l’IRB Souk El-Tenine n’a pas fait dans les détails, en étrillant son invité du jour la JS Boumahni. Enfin, dans le dernier match, la JS Aït Yahia Moussa est allée enfoncer un peu plus l’OS Maâtkas. Une formation qui ferme la marche au classement sans le moindre succès, depuis le début de saison.



Timizart Loghbar relance la course pour le titre

En s’imposant devant le leader l’US Bouhinoun, pour le compte de la première journée de la phase retour, l’O Timizart Loghbar relance la course au titre. Un revers inattendu pour les hommes du coach Abderrazek Benidir, qui ne s’attendaient certainement pas à un tel scénario, venant de leur voisin qui n’a pas goûté, jusque-là, au succès. Cette grosse contre-performance fait bien évidement le bonheur du dauphin, l’O Taourirt Mokrane, qui réduit, à l’occasion, l’écart à une seule unité suite à sa large victoire aux dépens du FC Ighil El-Mal. L’autre bonne opération du jour a été réalisée par l’US Tala Athmane qui est allé s’imposer à l’extérieure, face à l’ES Aït Ouaneche. Un succès qui permet aux jeunots du président Arezki Houheche de conserver leur chance dans la course à l’accession, eux qui n'accusent que quatre points de retard sur le grand perdant de la journée, l'US Bouhinoun. Dans le milieu du tableau, le FC Betrouna est allé damer le pion à la JS Aït Anane, au moment où l’US Sidi Belloua s’est, lui, contenté d’un nul devant son hôte du jour, la JS Djurdjura. Dans le bas du classement, l’O Makouda s’est offert une ballade de santé devant l’ES Nath Irathen.

S. K.