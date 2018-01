«On va gérer match par match»

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 460 lecture(s)

Le joueur du MO Béjaïa, Mehdi Kadri, revient dans cet entretien sur la dernière victoire contre le RCK et aborde le prochain match face au MCEE.

La Dépêche de Kabylie : On a l’habitude de vous voir titulaire, mais lors du dernier match, le coach vous a relégué au banc. Un commentaire ?

Mehdi Kadir : C’est le choix de l’entraîneur que je respecte. Le coach a pris ses fonctions depuis maintenant une semaine, il ne connait de ce fait pas assez les joueurs. Il a dû avoir de bonnes impressions, lors des entrainements, sur certains de mes coéquipiers donc il a voulu les voir sur le terrain. Les décisions de l’entraineur ne sont pas à remettre en cause. De plus, à la seconde mi-temps, j’ai fait mon entrée, et Hamdoullilah on a pu marquer, c’est le plus important.

Comment expliquez-vous les deux visages du MOB en première et deuxième mi-temps ?

En première mi-temps, on a raté deux occasions nettes de scorer. Si on avait mis à profit l’une des deux occasions, le cours du match aurait ainsi changé. La seconde période, on l’a entamés en force tout en arrivant à inscrire un but même si on aurait pu marquer plus d’un.

Quels sont les conseils que vous a donnés le coach avant votre incorporation?

Il m’a demandé de réguler le milieu de terrain, car on a été un peu dominé dans ce compartiment en première mi-temps. J’ai essayé de répondre à ses attentes en stabilisant le milieu. Ce qui a contribué un tant soit peu à la victoire.

Un match difficile vous attend samedi prochain contre le MCEE. Comment l’aborderez-vous ?

On va le préparer comme les autres matchs même si on sait qu’il sera encore plus difficile, à l’image de celui du RCK qu’on a pu appréhender. Nous sommes conscients de la difficulté que revêtent les matchs de la phase retour. Toutefois, il nous incombe de nous armer de bonne volonté pour glaner le maximum de points. Certes, le championnat est un peu long, il nous reste encore 13 rencontres à disputer, mais pour atteindre notre objectif, à savoir l’accession, on doit faire le plein à domicile et récolter quelques points à l’extérieur.

Entretien réalisé par Z. H.