Reprise aujourd’hui

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 248 lecture(s)

Après la précieuse victoire acquise devant la coriace équipe du RC Kouba (1 - 0), vendredi dernier, les joueurs du MO Béjaïa reprendront du service cet après-midi, pour préparer le prochain match contre le MCEE, programmé pour le samedi prochain à 16 heures au stade de l’UMA. Le coach Bouarata exhortera, sans doute, ses capés à oublier vite le dernier succès arraché at home, afin de ne se concentrer que sur la rencontre de samedi, qui revêt une grande importance pour les Crabes. Ces derniers sont déterminés à continuer sur leur lancée de bons résultats et profiter du fait de recevoir dans leur antre une deuxième fois d’affilée, pour augmenter leurs chances de retrouver la Ligue 1 Mobilis. L’entraînement verra la présence de la majorité des joueurs, à l’exception de Mouhli Anis et Cheklam Farid, blessé à l’épaule. Ce dernier, qui a subi une intervention chirurgicale avant-hier (hernie inguinale), est parti pour s’absenter pendant au moins 3 semaines. Le staff technique aura cinq jours devant lui pour peaufiner la préparation du match du MCEE et corriger les lacunes constatées lors de la dernière empoignade, profitant de la disponibilité de la majorité des joueurs.

Z. H.