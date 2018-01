Kerbadj destitué

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 531 lecture(s)

La Fédération algérienne de football (FAF) a procédé, hier, au retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au Conseil administration de la Ligue de football professionnel (LFP), qui était présidée par le désormais ex-président Mahfoud Kerbadj.

Élu en juillet dernier par les représentants des 32 clubs des Ligues 1 et 2 professionnelles pour un deuxième mandat de 4 années à la tête de la LFP, Mahfoud Kerbadj, en disgrâce avec le nouveau bureau fédéral de la FAF, à sa tête le président Kheirdedine Zetchi, se voit donc officiellement déchu de ses pouvoirs à la présidence de la LFP, dont le Conseil d’administration a été dissous, hier, par les membres du BF, à l’issue d’une réunion tenue dans la ville de Sétif. Désormais, la LFP n’a plus le pouvoir de gérer les championnats des Ligue 1 et 2, puisque la FAF a décidé la mise en place d’un directoire qui sera chargé de cette mission jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée générale élective d’une nouvelle Ligue de football professionnel. La FAF a usé de l’article 20 de la convention qui traite du retrait de la délégation, signée le 4 juillet 2011 entre l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, et le président de la Ligue nationale de football (LNFA), Ali Malek, pour la gestion des deux championnats amateur et professionnel. «Mise en application avec effet immédiat des dispositions de la convention relative aux relations FAF et LFP en procédant au retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au Conseil administration de la LFP», a écrit la FAF sur son compte Twitter, hier à l’issue de la réunion de son bureau fédéral dans la ville de Sétif. Une réunion consacrée essentiellement à la dissolution du Conseil d’administration de la LFP, le retrait de confiance à son président, Mahfoud Kerbadj, et la désignation d’un directoire en charge de la gestion des championnats Ligues 1 et 2. «En attendant la tenue d’une assemblée générale élective de la LFP, le BF va charger un directoire de gérer les affaires courantes», précise l’instance fédérale à l’issue de ladite réunion, marquée par la présence de 11 membres sur les 13 que compte le BF.

Une AG élective pour bientôt

Réagissant à cette décision, Mahfoud Kerbadj, qui a refusé d’assister à la réunion d’hier, a indiqué : «Le retrait de confiance à ma personne par les bureau fédéral et la délégation de la gestion des championnats de Ligue 1 et 2 à un directoire ne veut pas dire la mise à mort de la LFP», car, selon lui, «seule l’AG de la LFP a le pouvoir de dissoudre une instance élue». Kerbadj a toutefois précisé qu’il compte remettre sa démission devant les membres de l’AG de la LFP et qu’il ne compte pas se présenter pour un nouveau mandat. «C’est bon, j’ai décidé de me retirer de la gestion de la LFP et je ne compte pas revenir sur ma décision de remettre ma démission. Je ne peux plus travailler avec des personnes qui ne me font plus confiance au sein du BF», ajoute-t-il juste après l’annonce de sa destitution de la tête de la LFP. Une destitution, somme toute, attendue depuis plusieurs semaines, en raison du conflit ouvert entre Kerbadj et Zetchi, amplifié ces derniers jours par l’affaire de la délivrance, par la LFP, de licences de joueurs recrutés par certains clubs lors du mercato, en dépit de l’interdiction de recrutement émise par la FAF contre les clubs endettés auprès de la CRL. La FAF met ainsi fin au règne du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, présenté à l’opinion sportive comme l’un de soutiens forts à l’ancien patron de la FAF, Mohamed Raouraoua.

M. L.