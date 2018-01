Quatre jours pour préparer le PAC

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 966 lecture(s)

Après deux jours de repos, les Kabyles reprendront, ce matin à 10 heures, le chemin des entraînements au stade du 1er Novembre. Les poulains du coach Saâdi entameront, ainsi, la préparation du match de vendredi prochain face au PAC, rentrant dans le cadre de la 18e journée du championnat. Le coach kabyle aura devant lui quatre jours pour préparer cette joute très importante. Ayant raté sa première sortie en championnat face à l’USMB, vendredi dernier, le coach Saâdi mise sur un succès le week-end prochain pour se racheter : «Le match de vendredi sera très difficile face à une équipe qui pratique du beau football. C’est un rendez-vous très important qu’on se doit de préparer convenablement. On cherchera un résultat positif pour se racheter après le semi-échec concédé contre l’USMB», avait déclaré le coach kabyle à ce propos.

Côté effectif, le staff technique kabyle utilisera, sans doute, toutes ses cartes gagnantes vendredi après-midi pour rafler la mise. Seule une victoire libérera la troupe de Saâdi qui souffre moralement, en raison des faux-pas successifs enregistrés. Les joueurs ne se découragent pas pour autant, puisqu’ils promettent de réussir une belle opération à Alger et améliorer, par là, leur position au classement général. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux du Jaune et Vert.

Départ pour Alger jeudi

Par ailleurs, la délégation kabyle ralliera la capitale jeudi après-midi, en prévision du match du lendemain face au PAC, au stade de Bologhine. Le président Cherif Mellal compte consacrer une belle prime aux joueurs, histoire de les motiver pour arracher un résultat probant lors de cette joute. Le futur président kabyle s’occupera même du déplacement des supporters de la JSK à Bologhine, en réservant des bus, son seul objectif étant que son club revienne avec un bon résultat et gagne des marches au classement général.

