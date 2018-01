La gestion des compétitions retirée au CA de la LNF

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Ainsi donc Zetchi, le président de la FAF a fini par avoir le dernier mot sur Mahfoudh Kerbadj, président de la LNF dans le bras de fer qui a opposé les deux hommes depuis l’arrivée du premier cité à la tête de la fédération. Il faut dire que Kerbadj n’a jamais caché sa désapprobation quant à la manière avec laquelle Raouraoua a été remplacé, et les frictions, de «clubars» que la rue prête aux deux hommes (Zetchi et Kerbadj), ont exacerbé les tensions entre les deux gestionnaires. Ce qui fait que la décision entérinée hier par le bureau fédéral réuni à Sétif est loin de constituer une énorme surprise pour les observateurs de la scène sportive nationale. Ainsi donc désormais la gestion des championnats de Ligue 1 et 2 professionnelles est confiée à un directoire en attendant la prochaine AG élective de la LNF. Suit par ailleurs le communiqué integral de la FAF sur le sujet : «Au cours de la réunion mensuelle statutaire ordinaire du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tenue ce jour, 21 janvier 2018, à Sétif, le Bureau fédéral a décidé à l’unanimité des membres présents de mettre en application, avec effet immédiat, des dispositions de la convention du 4 juillet 2011 régissant les relations entre la Fédération algérienne de football et la Ligue de football professionnel en procédant au retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel et en confiant la gestion des affaires courantes à un directoire».

R. B.