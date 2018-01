Parcours d'un champion

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Le championnat Régionale 2 a bouclé sa première phase, avec la consécration de l’USM Béjaïa championne honorifique d’hiver. Un titre largement mérité pour cette formation de la cité Remla qui a été constante et régulière dans ses performances.

Elle a, notamment, bien su gérer ses derniers rounds, même si d'autres formations du haut de la hiérarchie ont beau essayer de contester se suprématie, à l'instar de la JSBM, l’ESBG, le WRBM et, à un degré moindre, le CRBK. Des formations qui restent toujours à l'affût et qui guetteront le moindre faux pas des représentants de la ville des Hammadites, pour les déloger de leur fauteuil. Au vu de la récolte de l’USMB, le bilan n’est que positif, même si, au fond, les coéquipiers de Mirou auraient nettement pu faire mieux sur le plan comptable. L'équipe a terminé l'aller à la première place au classement avec un capital de trente points, soit 8 victoires, six nuls et une seule défaite, avec 26 buts marqués contre 7 encaissés. En somme, c’est une moisson qui peut être jugée des plus honorables. Il faut dire que le début de saison était au-dessus de la moyenne. En effet, les coéquipiers de Redouane n’ont pas réussi à décoller et l'équipe a aligné quelques semi-échecs. Il a fallu attendre la septième journée pour voir la formation bougiote enclencher le turbo.

Attaque tranchante et défense intraitable

Sur le plan statistiques, la formation unioniste a brillé sur le plan offensif, malgré les absences et autres blessures qui ont quelque peu freiné l'élan des attaquants. La ligne avant de l’USMB aura inscrit vingt-six buts et termine, ainsi, cette première manche avec la meilleure attaque de ce groupe, avec une moyenne de 1,9 but par match. C'est dire que le leader a souvent réussi à marquer un but. S’agissant du secteur défensif, on peut dire qu’il a été vraiment costaud avec seulement sept buts encaissés. Une performance qui place l’USMB largement en tête devant les voisins le WRBM et la JSBM, soit une différence positive de (+19). L’autre fait marquant réside dans les performances réalisées à l’extérieur avec trois victoires et quatre nuls. Quant aux statistiques individuelles, la palme revient à Khaled Redouane, qui a inscrit neuf réalisations, dont certaines ont été décisives. Un bilan qui, même s’il n'est pas sensationnel, reste au-delà des espérances de la famille sportive de cette sympathique formation unioniste, qui a toujours joué le haut du tableau depuis l’entame de la compétition. Tout compte fait, les protégés de Tahar Louiba comptent poursuivre sur leur lancée, en jouant crânement leurs chances même si l'adversité est de mise avec la présence de sérieux clients pour le fameux sésame, à l'instar de la JSBM, l’ESBG ou encore le WRBM, sachant qu’il reste encore toute une moitié de championnat à disputer avec quarante-cinq points en jeu. Pour l'heure, les coéquipiers de Dahmani savourent ce titre honorifique de champion d’hiver et vont sûrement, comme toutes les équipes de cette division, affûter leurs armes et se préparer pour le reste du parcours.

Zahir Ait Hamouda