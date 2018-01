«Tout pour préserver notre position de chef de file»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Après le baisser de rideau sur le championnat Régionale 2, Nassim Saâdoudi, milieu offensif de l’USM Béjaïa, champion honorifique d’hiver, affirme dans ce bref entretien que son équipe va tout faire pour garder son fauteuil de leader lors de la phase retour, synonyme d’une accession en Régionale 1.

La Dépêche de Kabylie : Après une phase retour sur le haut du podium, comment entrevoyez-vous la suite ? Nassim Saâdoudi: La suite du parcours ne s'annonce pas facile, car on sera appelés à disputer des matchs délicats, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. On doit impérativement fournir des efforts supplémentaires, pour engranger le maximum de points et éviter des regrets par la suite, surtout qu’on a terminé la première phase en apothéose. Prêts à relever le défi ? Bien sûr. Et comme je viens de vous le dire, les matchs restants ne seront pas faciles, car chaque équipe tentera l'impossible pour se mettre à l'abri et prendre une belle option pour atteindre ses objectifs. En ce qui nous concerne, nous allons tenter le tout pour arracher les points mis en jeu, d'autant plus que nous ne seront pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Que pensez-vous de votre rendement jusque-là ? Je crois que mon rendement a été positif. J'ai donné le meilleur de moi-même durant tous les matchs que j'ai disputés jusqu’ici pour aider mon équipe. Mais je tâcherai d’être encore plus performant lors de la seconde moitié du championnat.

Entretien réalisée par Z. A. H.