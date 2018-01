ça ne s’arrange pas pour Akbou

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Restant sur un succès face à l’ESM Boudouaou, mardi dernier, dans le cadre de la mise à jour du championnat, les protégés de Fetiouane avaient à cœur d’enchaîner une autre belle performance, pour glaner des marches au classement et passer cette brève trêve dans le calme. Finalement, les gars d’Akbou sont passés complètement à côté du sujet, en s'inclinant lourdement face à une formation aquafortiste venue dans le Sud de la vallée, pour arracher la meilleure performance possible et confirmer, par là, son statut de dauphin. Conséquences : les coéquipiers de Beladjet restent planqués à la peu reluisante quinzième loge en compagnie de l’USMDBK, qui s'est inclinée elle aussi face au WA Rouiba, au moment où l'autre formation de Kabylie, l’ES Azeffoun, a réussi l'essentiel dans le derby face au CRBTO. Partant de là, la formation de la JS Akbou devra impérativement revoir sa copie et corriger ses lacunes, en prévision de la seconde phase du championnat, qui s’annonce encore plus dure.

Z. A. H.