C’est la grande forme

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

L’Olympique Taourirt Mokrane affiche la grande forme en ce début de la phase retour de la division pré-honneur. Puisque cette formation du Fort National n’a pas fait dans le détail lors de la 12e journée, en s’imposant largement face au FC Ighil El Mal sur le score sans appel de 5 buts à 0, avec un triplé signé par Koukou Medjeber (10’, 28’ et 55’), un but par Saâdi Saidani (35’) et Arezki Chebbah (65’). Une première réussie pour le nouvel entraîneur Abba, ce qui ne fera que du bien pour le groupe qui veut aller encore de l’avant et jouer à fond ses chances pour l’accession au palier supérieur. Une victoire ô combien précieuse, puisque l’OTM revient à un point du leader du groupe B, l’US Bouhinoun et la course à l’accession est relancée de fort belle manière. Ce n’est qu’un début pour les gars de Taourirt Mokrane qui comptent enchaîner avec d’autres succès lors des prochaines sorties en championnat, tout en tendant l’oreille aux matchs du leader. C’est bien parti pour l’équipe de Taourirt Mokrane qui est déterminée plus que jamais à renverser la vapeur et à s’offrir le seul ticket mis en jeu dans le groupe B, de la division pré-honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou cette saison, pour donner de la joie aux supporters qui attendent avec impatience de voir leurs favoris en haut de la pyramide et sacrés champions. Toutes les conditions sont réunies pour que les joueurs aillent de l’avant et enregistrent d’autres bons résultats et atteindre l’objectif tracé au début de saison, à savoir faire partie des trois heureux lauréats en fin de saison, des trois groupes de la division pré-honneur.

Massi Boufatis