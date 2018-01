Les joueurs «rappelés à l’ordre»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

C’est avec un moral dans les chaussettes que les joueurs de la JSM Béjaïa ont repris les entraînements dans l’après-midi d’avant-hier, pour entamer la préparation du prochain rendez-vous de la 18e journée à domicile contre le RC Kouba.

Prévue à 16 heures, la séance de reprise n'a débuté qu'avec une heure de retard. La raison étant la tenue d’une réunion marathon, qui a pris plus de temps que d’habitude, entre le staff technique et les joueurs. L’entraîneur en chef de la JSMB, Mounir Zeghdoud, qui a refait le match d’Aïn Fakroun dans le vestiaire, n’a pas manqué l’occasion de lessiver ses hommes et de leur faire savoir, notamment, que de tels ratages sont impardonnables pour une équipe qui joue la carte de l’accession. D’ailleurs, la défaite des camarades de Lakhdar Drifel a fait énormément de mal aux supporters du club, dont nombre d’entre eux n’ont pas manqué de le faire savoir au groupe, juste après ladite séance de reprise. Les joueurs et le staff technique, attendus devant le vestiaire, ont, ainsi, eu droit à de vives remontrances de la part des fans, visiblement très remontés contre les Béjaouis. «Vous nous avez humiliés !», leur ont-ils balancé de vive voix. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a été interpelé pour fournir des explications sur le dernier revers de son team au stade d’Aïn Fakroun, a tenté tant bien que mal de calmer la colère du public, leur expliquant notamment que son équipe n’a pas pour autant amenuisé ses chances d’accession après seulement une défaite. A ce propos, il leur a rétorqué en substance : «Ce sont des choses qui arrivent en football. Il est vrai que cette défaite est difficile à accepter, car on a tous tablé sur, au moins, un match nul pour rester sur notre lancée. Hélas, on n’a pas su exploiter les quelques occasions de buts qu’on s’est créées durant ce match. Désormais, il va falloir oublier cette défaite et préparer la suite du parcours. On aura déjà deux rencontres de suite à disputer chez nous (RCK et ASAM, ndlr). A nous de saisir cette chance pour rester dans le sillage des équipes du haut du tableau», a tenté de rassurer ses interlocuteurs. Par ailleurs, le staff technique, qui a prévu du biquotidien pour hier, lundi, devrait baisser la charge du travail dès aujourd’hui, mardi, à raison d’une seule séance par jour jusqu’à jeudi, soit la veille du match du RC Kouba.

B Ouari.