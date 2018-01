«On doit enchaîner face au MCEE»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

Khalil Semahi, le néo-Mobiste, parle dans cet entretien de la victoire du MOB face au RCK, ainsi que du prochain match contre le MCEE.

La Dépêche de Kabylie : Votre premier match avec le MOB coïncide avec une importante victoire devant le RCK. Votre sentiment ?

Khalil Semahi : Effectivement, le coach et moi-même sommes nouveaux dans cette équipe. Nous cherchions à débuter par une victoire, et ce pour faire plaisir à notre public qui est venu très nombreux. Hamdoullilah, l’objectif est atteint et tout le monde a quitté le stade heureux.

Comment s’est déroulée votre intégration dans le groupe?

Le plus normalement du monde. Je connaissais beaucoup de joueurs avant mon arrivée au MOB, à l’image de Maamar, Rahal, Belkacemi et Araba avec qui j’ai déjà joué. Donc, sur ce point, je n’ai pas eu de problèmes.

Un commentaire sur l’ambiance et le soutien des supporters lors du dernier match ?

Les Crabes sont connus pour leur soutien et leur fidélité au club. Ce public, qui garnit les gradins du stade chaque match, est un grand stimulant pour les joueurs. Il leur procure de la joie à la fin de chaque rencontre. Il ne faut pas oublier que n’importe quel joueur souhaite jouer devant un public pareil. Ailleurs, les supporters du MOB sont donnés comme exemple de dévouement.

Un important match contre le MCEE vous attend, samedi prochain. Comment l’aborderez-vous ?

Nous avons quelques jours pour bien préparer le prochain match contre le MCEE, qui a sévèrement corrigé l’ASMO lors du dernier match. Ça ne sera pas une mince affaire, mais, avec les conseils de notre coach, qui connait les points faibles et les points forts du MCEE, on pourra récolter une seconde victoire d’affilée, surtout qu’on jouera à domicile. On n’aura pas le droit à l’erreur !

Entretien réalisé par Z. H.