Quel sort pour Chérif Mellal ?

Prévue initialement pour jeudi prochain, l’assemblée générale ordinaire de la JS Kabylie a été finalement reportée à samedi (27 janvier).

C’est ce qu’on croit savoir d’une source très proche de la direction kabyle qui précise que le conclave aura lieu au siège de la JSK, qui connaît actuellement des travaux d’aménagement, qui s’achèveraient, néanmoins, d’ici jeudi. Cependant, et alors que tout le monde s’attend à ce que Chérif Mellal intègre le conseil d’administration de la JSK lors de cette AG, l’on croit savoir que cela n’est pas certain d’avoir lieu. Selon une source fiable, aucune décision dans ce sens n’a été prise. Selon toujours notre source, des surprises pourrait survenir lors de ce conclave. Ainsi, et bien qu’il ait dépensé de l’argent dans l’opération recrutement, mais aussi pour régler les impayés des joueurs, Mellal n’est toujours pas fixé quant à son sort dans le club kabyle. Des informations parlent même de l’éventualité de voir l’actionnaire Yazid Yarichène à la tête de la SSPA/JSK. Reste à savoir maintenant si Mellal réalisera son vœu d’intégrer le conseil d’administration de la JSK avant de devenir président. A rappeler que depuis l’entame de la saison, la JSK a été gérée par deux directoires.

Saâdi se réunit avec les joueurs

Sur un autre plan, le coach Nourredine Saâdi s’est réunit, hier, avec ses capés avant et après la séance d’entraînement. Lors de sa première entrevue avec les joueurs, au stade du 1er Novembre, le coach kabyle est revenu sur le dernier faux pas face à l’USMB, avant de parler du prochain match face au PAC : «Oubliez le précédent match face à l’USMB et concentrez-vous sur le prochain. Après le faux pas concédé, on doit réagir lors de la prochaine confrontation. Ce match face au PAC est très important et vous devez tout faire pour réussir un bon résultat», a lancé Saâdi aux joueurs. Ainsi, ce dernier mise sur une belle performance vendredi prochain pour que l’équipe améliore son classement et joue les matchs restants dans de bonnes conditions. Pour la réunion d’après match avec ses troupes, Sâadi a surtout insisté sur le respect des choix tactiques et des consignes du staff technique, pour prétendre à réussir de bons résultats lors des prochains rendez-vous.

