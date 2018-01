«Tous les attaquants du monde ratent»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

L’attaquant Adel Djabout revient dans cet entretien sur le semi-chec de son équipe face à l’USMB, ainsi que les buts qu’il a ratés au cours de cette rencontre.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur le faux pas concédé face à l’USMB ?

Adel Djabout : On savait dès le début que le match allait être difficile face à une équipe qui lutte pour assurer son maintien en Ligue 1. On a entamé le match avec la ferme intention de gagner la partie. Malheureusement, on s’est contenté du nul à la fin de la rencontre. On a bien joué en créant plusieurs occasions de scorer. Hélas, cela n’a pas suffi pour les concrétiser. On doit en tirer des leçons en prévision des prochaines rencontres.

Vous avez raté plusieurs occasions faciles de scorer…

Tous les attaquants ratent des occasions et c’est des choses qui arrivent. Cependant, je travaillerai davantage pour être plus performant lors des prochains rendez-vous. Je ferai de mon mieux pour me rattraper lors des prochains matchs. Je me donnerai à fond car mon seul objectif est de servir mon club.

Le coach Saâdi n’a pas été satisfait de l’attaque. Un mot ?

Le coach est le premier responsable de l’équipe. Aussi, on doit toujours suivre ses consignes. Comme je vous l’ai déjà dit, n’importe quel attaquant rate des buts. Toutefois, je ferai tout pour être plus efficace pour la suite des rencontres.

Avec la qualification de Guitoune et Belkalem, la JSK sera plus forte, dit-on. Partagez-vous cet avis ?

Guitoune et Belkalem sont des joueurs très expérimentés, et leur expérience respective servira certainement l’équipe. Personnellement, je pense que l’équipe ne peut qu’être plus forte. Inchaalah on réussira tous ensemble de belles performances lors des prochains matchs qui nous attendent.

La situation de la JSK se complique davantage. Qu’en pensez-vous ?

On est conscients que nous sommes dans une situation peu avantageuse. En effet, peu de points nous séparent des clubs relégables. Ainsi, avec du travail et de la persévérance, on pourra améliorer la position de notre club au classement.

Le prochain match vous opposera au PAC. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

C’est un match qui sera sans doute difficile face à une bonne équipe. Suite à sa défaite face au MCO, l’on s’attend à ce que le PAC se donne à fond pour se racheter lors du match de vendredi prochain. Cependant, on doit préparer cette rencontre convenablement pour espérer avoir un bon résultat.

Avec la venue de Saâdi et Cherif Mellal, êtes-vous optimiste quant au maintien de la JSK ?

Saâdi est très connu pour avoir une grande expérience, car il a drivé plusieurs clubs. Avec lui et Cherif Mellal, la JSK reviendra en force. Pour cela, on doit suivre les consignes du coach pour réussir de belles performances. Avec des résultats probants qu’on essaiera de glaner lors des prochaines rencontres, je reste serein quant au maintien de mon club.

Qu’avez-vous à dire aux supporters qui sont inquiets pour l’avenir du club ?

On comprend parfaitement ce que ressentent les supporters, vu la situation critique du club. On leur demande de nous soutenir, et de notre part, on fera le maximum pour les satisfaire en réussissant de belles choses lors des prochains matchs.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi