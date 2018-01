Par DDK | Il ya 27 minutes | 3 lecture(s)

Après le baisser de rideau sur le championnat Régionale 1, l'heure est aux bilans pour les différentes formations évoluant dans ce palier.Que dire du parcours de la formation de la JS Akbou lors de cette première étape ? De prime abord, l’on ne peut que constater son bilan négatif, même si, au fond, les coéquipiers de Hamimi auraient nettement pu prétendre à mieux. L'équipe a terminé l'aller à la quinzième loge au classement avec un capital de quatorze points (3 victoires, cinq nuls et sept défaites). Une récole jugée au-dessous de la moyenne, pour ne pas dire faible. Il faut dire que le début de saison était assez timide. En effet, les coéquipiers de Yacine Akkouche, qui n’avaient pas réussi à décoller, ont aligné plusieurs contre-performance d’affilée. Il a fallu attendre la neuvième journée, qui a coïncidé avec la venue de l’ES Azeffoun, pour amorcer le déclic tant attendu, puisque après cette première victoire de la saison, les coéquipiers de Koceïla ont enchaîné une autre en dehors de leurs bases face à l’USMDBK, entrecoupée par deux nuls chez l'OTR et le CRBTO. Seulement, cette euphorie n'a pas tenu longtemps, puisque la formation d’Akbou est retombée dans ses travers, en concédant deux défaites, à Tichy, puis chez la JS Tixeraine et un nul à Awzellaguen face au NRDI. Encore une fois, les coéquipiers d'Azouaou ont dû attendre l'avant-dernière journée de la première manche, pour remonter la pente avec un succès arraché contre l'ESM Boudouaou. Toutefois, les gars d’Akbou n'ont pas pu maintenir cette dynamique. En somme, le parcours d’Akbou a été pour le moins négatif, avec cette peu enviable avant-dernière loge, ex aequo avec l'USMDBK, et à quatre longueurs de la lanterne rouge, le CRBTO, qui ferme la marche avec dix points. L'heure est donc aux conclusions, mais aussi à la préparation de la phase retour.

Ligne offensive faible et une défense moyenne

Sur le plan statistiques, la formation d’Akbou n'a, tout simplement, pas brillé. Elle n’a réussi à inscrire que huit réalisations lors de la première moitié de cet exercice sportif. Son secteur défensif, en revanche, ne s’est pas montré aussi décevant que l’attaque, ayant encaissé 16 bus. La défense d’Akbou termine ainsi à la sixième meilleure ligne défensive de son groupe, alors que l’attaque, qui s’est distinguée par son inefficacité, occupe la dernière place. Le staff technique de la JSA aura-t- il assez de temps pour rééquilibrer et réorganiser le compartiment offensif de son équipe ? Réponse lors de la phase retour.

Zahir Ait Hamouda