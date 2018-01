Salim Goulmane, un champion aux dents longues

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Le jeune Salim Goulmane affilié au club «Djurdjura sport Ain El Hammam» a été sacré champion de wilaya Tae Kwondo, dans la catégorie des moins de 49 kg, lors des joutes qui se sont déroulées à Tizi-Ouzou, il y a quelques jours. Enfant très actif, ses parents l’ont inscrit dans une salle de sports à l’âge de sept ans «pour canaliser toute l’énergie dont il regorge», dira son père. Depuis, il ne cesse d’attirer l’attention par son assiduité et sa volonté de toujours aller de l’avant. Sa jeune carrière est déjà riche d’un palmarès qui augure d’un avenir des plus prometteurs pour ce garçon de quatorze ans, scolarisé au CEM d’Ouaghzen où il se prépare à l’examen du BEM de cette année. En 2013, il obtient la première place au championnat de wilaya de Tizi-Ouzou et la troisième place au championnat national qui s’est déroulé à Constantine. En 2016, il obtient la 2e place en minimes au championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. En 2017, il est vice champion de wilaya dans la catégorie supérieure (cadets). Enfin, le 13 janvier 2018, il prend la tête de sa catégorie en s’adjugeant haut la main, la première place qu’il avait ratée de justesse l’année précédente. Il devient champion de la wilaya de Tizi-Ouzou dans la catégorie «cadets». Sur les réseaux sociaux, les habitants de Tamjout, son village natal, n’ont pas lésiné pour lui adresser leurs «félicitations» et «un sentiment de fierté» que leur a procuré l’enfant de la région.

A.O.T