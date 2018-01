«Face à la JSBM, l’œuvre a été collective»

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Le jeune et virevoltant attaquant de Gouraya, Farid Belhocine, s'est bien distingué samedi dernier lors du duel at home face à la JSBM (1 - 0) en inscrivant, notamment, le but du succès.

La Dépêche de Kabylie : Quelle analyse faites-vous du dernier match face à la JSBM ?

Farid Belhocine : Dès le départ, nous savions que notre mission était claire. Notre seul objectif était d’arracher les trois points de la victoire. Nous avons bien entamé notre rencontre et bien pris les choses en main. Même après l’inscription du but de la victoire, nous avons continué à fournir des efforts. Au final, Dieu merci, nous avons été récompensés.

C’est vous qui avez signé le but de la rencontre. Votre sentiment ?

Évidemment, c’est toujours agréable de fournir de belles prestations avec à la clé une victoire ô combien importante, qui nous a permis d'atteindre notre objectif recherché. Vous savez, je me donne à fond à chaque fois. Le week-end passé, on a été récompensés, surtout qu'il s'agissait d'un match décisif. Pour moi, le plus important est que mon équipe gagne. Maintenant, il se trouve que c'est moi qui ai été l'auteur du but. Je suis donc doublement satisfait. C’est un sentiment de fierté que j'éprouve.

Ce succès vous a permis de souffler un peu et prendre un tout petit bol d’air…

Je crois que c'est une bonne chose pour nous d'avoir gagné des marches au classement avant la deuxième phase du championnat, qui s'annonce encore plus dure. Il faut dire que tout point de perdu risque de peser lourd dans la balance lors du décompte final. En tout cas, on reste concentrés pour sauver notre peau dans ce palier.



C'est la fin de l’aller, vous avez désormais une courte trêve pour corriger vos lacunes...

Je peux vous assurer que le groupe est très conscient de la tâche qui l'attend. Pour l'heure, on doit profiter de cette courte trêve pour recharger les batteries en prévision de la phase retour qui s'annonce plus difficile encore. Fort heureusement, on a retrouvé le goût de la victoire avant la trêve, après une série de faux pas. Cela dit, nous sommes toujours dans une situation compliqué. On doit réagir dès l’entame de seconde manche et glaner le maximum de points. En tout cas, nous disposons d'un bon groupe capable d'améliorer ses performances et de tirer l'équipe vers le haut de la hiérarchie.

Entretien réalisé par Z.A.H.