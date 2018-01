Le MCEE en point de mire

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Le MOB a repris le travail, avant-hier soir, dans l’optique de préparer le prochain match contre le MCEE, programmé pour samedi prochain à 16 heures, au stade de l’UMA.

Ce match, qui intervient après la belle victoire contre le RCK, sera une occasion pour les Crabes d’enchainer un autre succès qui leur permettrait de garder cette seconde place au classement général et d’augmenter les chances d’accéder en fin de saison. Le coach Bouarata a longuement discuté dans les vestiaires avec les joueurs avant l’entame de l’entraînement. En effet, il les a appelés à oublier le dernier match et à se concentrer seulement sur le prochain, qui sera encore plus difficile, à l’image de toutes les rencontres qui restent lors de cette seconde partie du championnat. Concernant l’effectif, tous les joueurs seront concernés par ce match en dehors de Cheklam et Mouhli blessés, alors que la participation de Rahal reste suspendue à l’autorisation du staff médical qui le suit attentivement. Le staff technique opèrera, sûrement, certains changements, surtout en milieu de terrain, en incorporant d’entrée le jeune Kadri qui a été relégué sur le banc, lors du dernier match, avant de donner satisfaction à son entrée en seconde période. Il pourra aussi laisser Hichem Cherif sur le banc et donner la chance à Soltane Amir de débuter la partie, alors qu’en défense, il alignera les mêmes. Sur un autre chapitre, la direction compte injecter une prime de match, avant le MCEE, pour inciter les joueurs à se donner à fond et à fournir plus d’efforts, afin de récolter les trois points et de rester sur cette dynamique de bons résultats.



Rahal et Cheklam aux soins

Alors que tous les joueurs s’entrainaient, le capitaine d’équipe, Fawzi Rahal, était aux soins, à l’intérieur de l’infirmerie du club, pour un problème d’élongation. Concernant le cas de Cheklam, ce dernier qui souffre au niveau de l’épaule est pris en charge par le kiné du club, Ryad Oukaci.



Le compte du club bloqué

D’après une source proche des affaires du club, le compte de la société SSPA/MOB a été bloqué, avant-hier, suite à l’affaire de l’agence Touring Algérie de Béjaïa, qui refait surface et dont la dette est estimée à 2.5 milliards.

Z. H.