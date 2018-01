«On se rachètera face au RCK»

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Auteur d’une phase aller remarquable, avec notamment plusieurs buts décisifs à son actif, le meilleur goleador de la JSM Béjaïa, Abdelouahid Belgherbi, traverse une période de doute ces derniers temps, à l’image de toute l’équipe d’ailleurs. Dans ce bref entretien, le transfuge de l’US Biskra évoque le duel capital contre le RC Kouba et promet que l’équipe fera tout pour renouer avec le succès dès vendredi prochain.

La Dépêche de Kabylie : Comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Abdelouahid Belgherbi : Il est vrai que la dernière défaite enregistrée à Aïn Fakroun nous est restée en travers de la gorge, car perdre de la sorte, alors que nous nous sommes procuré les meilleures occasions du match, était frustrant. Mais il y a des jours comme ça, où rien ne marche. Maintenant, il s’agit de tirer les enseignements qu’il faut pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs lors des prochains matchs.

Vos supporters sont très remontés contre vous, assimilant cette défaite à une humiliation contre un adversaire rongé par ses problèmes internes. Que leur diriez-vous ?

Nos supporters ont tout à fait le droit d’exprimer leur colère. Ils n’ont jamais cessé de nous soutenir depuis le début de saison et s’ils se montrent exigeants envers les joueurs, c’est qu’ils aiment réellement leur équipe. Pour cela, je profite de cette opportunité pour présenter des excuses au nom de tous mes camarades aux supporters, notamment à ceux qui se sont déplacés à Aïn Fakroun. Nous avons eu la rage de les avoir autant déçus, mais nous leur promettons de leur redonner le sourire au plus vite. Nous nous sommes donné le mot pour nous ressaisir vite dès ce week-end contre le RCK, afin de leur offrir le succès. Ce rendez-vous verra aussi leur retour dans les gradins. Je saisis encore l’occasion pour leur demander de nous apporter leur soutien. Quant au reste, ce sera à nous, joueurs, de le faire sur le terrain. Autrement dit, nous sommes grandement motivés pour renouer avec le succès, afin de garder intactes nos chances dans la course pour l’accession en Ligue 1. Ceci demeure notre objectif essentiel et on fera tout pour le réaliser.

Entretien réalisé par B. Ouari.