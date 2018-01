Ce sera le CRB Dar-El-Beida pour la JSK

Par DDK | Il ya 11 heures 35 minutes | 1217 lecture(s)

Pour sa part, l'autre club kabyle encore en lice dans la compétition, le MOB, a lui hérité du MCO qu'il recevra à Béjaïa. Un grand choc en perspective qui n'est pas du tout gagné d'avance pour les bougiotes.

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la coupe d’Algérie, effectué hier (mardi), a été clément pour la JSK qui pourrait se voir déjà en demi finale puisque même en déplacement elle ne devrait pas avoir de gros soucis à passer le cap du CRB Dar-El-Beida (un sociétaire de la division amateur groupe centre) durant ce tour, alors qu’en quart de finale le vainqueur jouera le qualifié de l’autre huitième de finale qui opposera l’USM Blida au DRB Tadjenant. C’est là en effet logiquement un billet aux demi-finales pas vraiment difficile à négocier pour les kabyles. Le MOB lui a hérité d’un gros calibre, le MCO en l’occurrence. Et puis il y’a ce big derby aussi de la capitale entre le MCA et le CRB qui constitue l’affiche de ces 1/8e de finale. Voici par ailleurs le programme complet des prochaines huitièmes et quarts de finale.

R. B.

Le Programme des huitièmes de finale

1 – MCAlger - CRBelouizdad

2 - AS Ain M’lila - MC El Bayadh

3 - USM Blida - DRB Tadjenant

4 - CRB Dar El Beïda - JS Kabylie

5 - MO Bejaia - MC Oran

6 - JS Saoura - USM Alger

7 - IR Belkhir - CR Zaouia

8 - USM Bel-Abbès - US Biskra

Le programme des quarts de finale

Vainqueur 8 - Vainqueur 6

Vainqueur 1 - Vainqueur 5

Vainqueur 7 - Vainqueur 2

Vainqueur 4 - Vainqueur 3