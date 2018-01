L’équipe dès demain à Alger

Par DDK | Il ya 28 minutes | 3 lecture(s)

Le club kabyle continue sa préparation en prévision du match de vendredi après-midi face au PAC, qui se jouera à Bologhine.

Les joueurs se sont entraînés hier encore au stade du 1er Novembre, sous la houlette du coach Nourredine Saâdi. Ce dernier, qui prépare ses armes pour réussir une belle opération face au Paradou AC, histoire de se racheter après le semi-échec concédé face à l’USMB, compte apporter un ou deux changements par rapport au match face à l’USMB, sans toutefois chambouler son groupe. Autrement dit, Saâdi veut à tout prix réussir une belle performance pour que le club retrouve la confiance et la joie de jouer. Ceci d’autant plus que la JSK, qui ne gagne plus depuis plusieurs journées, risque de se retrouver relégable, au cas où elle ne renouerait pas avec les bons résultats. Les joueurs effectueront encore une dernière séance d’entraînement ce matin au stade du 1er Novembre, où le staff technique kabyle apportera les derniers réglages d’avant match. Il fera de son mieux pour motiver les joueurs, son seul objectif étant de réussir une belle opération. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert. A signaler que les Canaris rallieront la capitale demain jeudi.

L’AG aura lieu finalement le 7 février

L’assemblée générale ordinaire de la JSK se déroulera finalement le 7 février prochain au lieu du 27 janvier, comme annoncé précédemment. Selon un membre du CSA, la décision a été prise pour que tous les membres soient présents à ce conclave. Aussi, il semblerait que les travaux au siège de la JSK ne seraient pas achevés d’ici samedi prochain, date arrêtée précédemment pour abriter les travaux de l’AGO. Selon toujours le même membre, Chérif Mellal, qui a déjà dépensé 7 milliards au profit du club, intégrera le conseil d’administration. Il a précisé que les membres procéderont dans un premier temps à l’augmentation du capital, avant son ouverture.

Chérif Mellal en France hier pour le cas Abdeljalil

Par ailleurs, le futur président de la JSK, Cherif Mellal, s’est envolé hier vers la France afin de régler le cas de l’ex-joueur de la JSK Abdeljalil. En effet, le futur président de la JSK devait payer les frais de formation du joueur, pour que la FAF ne procède pas à la défalcation de points contre la JSK. Aussi, le futur président du club le plus titré d’Algérie compte régulariser toutes les dettes de la JSK s’il devient actionnaire majoritaire de la SSPA.

