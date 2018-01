«Saâdi peut compter sur moi»

Par DDK | Il ya 27 minutes | 3 lecture(s)

Dans cet entretien, le Camerounais Steve Ekedi parle du semi-échec face à l’USMB, ainsi que de son retour à la compétition après plusieurs semaines d’absence. Il évoque le prochain match face au PAC et d’autres points qui concernent son club.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur le semi-échec concédé face à l’USMB ?

Steve Ekedi : Nous étions très déçus par ce résultat, car il y avait de la place pour la victoire au cours de cette confrontation. On s’est créé plusieurs occasions qu’on n’a malheureusement pas pu exploiter. On doit oublier cette rencontre et se concentrer sur les prochains rendez-vous. Il y avait de choses positives face à l’USMB et on doit continuer à travailler pour améliorer nos résultats lors des prochaines rencontres.

Après des semaines sans prendre part au moindre match, vous avez finalement renoué avec la compétition le weekend dernier…

Je me sentais très bien même si je n’ai pas joué pendant plusieurs semaines. Le coach m’a fait aligner et j’ai donné le meilleur de moi-même pour aider mes équipiers. Je ne cesserais pas de travailler, le coach peut ainsi compter sur moi lors des prochaines joutes. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur, en fournissant de belles prestations.

La situation de votre club se complique, n’est-ce pas ?

Les problèmes qu’a connus le club, avant l’arrivée de la nouvelle direction ont influencé sur le rendement de l’équipe. Cependant, avec l’arrivée de Mellal et le nouvel entraineur Saâdi, il serait impératif que des mesures soient prises pour améliorer le rendement de l’équipe. On fera le maximum pour que le club retrouve la place qu’il mérite.

Le prochain match vous opposera au PAC. Comment voyez-vous cette rencontre ?

C’est un match difficile face à une équipe qui pratique du bon football. Notre adversaire fera certainement tout pour se racheter après sa défaite face au MCO. Toutefois, on jouera ce match avec la ferme intention de réussir un bon résultat, ainsi nous racheter après le semi échec concédé sur notre terrain.

Qu’avez-vous à dire à vos supporters ?

On leur demande de soutenir l’équipe lors des prochains matchs, pour qu’on puisse réussir de bons résultats. On comprend ce qu’ils ressentent, et on fera de notre mieux pour les satisfaire. Avec leur soutien, on réussira de belles choses. Je leur promets qu’on va tout faire pour leur procurer de la joie en réussissant de belles prestations.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi