Journée tranquille pour les prétendants

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Après une trêve forcée, le championnat de division honneur Béjaïa reprendra ses droits ce week-end pour le compte de la onzième journée.

Cinq rencontres seront au programme demain après-midi. Ainsi, en l'absence du leader, Le RC Seddouk, qui affrontera samedi le SRB Tazmalt, les yeux seront braqués sur le stade Larbi Touati d'Amizour, qui verra le troisième au classement, la JSBA, accueillir le NB Taskriout. C'est là une belle opportunité pour les gars d'Amizour d'empocher les points mis en jeu pour rejoindre le NC Béjaïa (exempt pour ce round) au poste de dauphin. L'autre grosse affiche de la journée aura lieu au stade Nacéria et mettra aux prises le CSPC avec la fougueuse formation du CRBS Tenine, qui reste sur une belle victoire face au SRB Tazmalt. Voilà ce qui constitue une chaude empoignade entre deux sérieux outsiders. Toujours parmi les sérieux clients pour le fameux sésame, on retiendra le duel entre littoraux d'Aokas et l’imprévisible équipe de l'AS Oued Ghir, qui joue la carte du maintien. Là, les choses sont on ne peut plus claires : seul un résultat positif arrangerait les gars du cap s'ils veulent rester toujours en course. Idem pour le représentant des Ath Abbas, le CRB Ait R'zine en l’occurrence, qui, en accueillant l'AS Taâssast, tentera de se refaire une santé pour se relancer à nouveau. Enfin l'ARB Barbacha, qui occupe la place de lanterne rouge avec zéro point à son actif, tentera d'enclencher son compteur en perspective de sa survie dans ce palier. Seulement, sa tâche s'annonce des plus compliquées face à un onze d’Akbou qui, lui aussi, visera les trois points. En somme, on doit s'attendre à des bouleversements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda