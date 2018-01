Chaude explication entre le leader et le dauphin

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Dans ce groupe de division pré-honneur, l’O Feraoun, leader, accueillera son dauphin et proche voisin, le NRB Semaoun, dans une superbe, voire explosive, affiche entre deux principaux concurrents à la montée. Certes, les coéquipiers de Djaâfri, qui évolueront dans leur antre et devant leur public, partent avec les faveurs des pronostics au vu de leur statut de leader, eux qui ambitionnent de retrouver au plus vite le palier supérieur. Mais dans ce genre de rencontres à caractère derby tout demeure possible. L'autre sérieux concurrent direct à la montée, le WRB Ouzellaguen en l’occurrence, effectuera un périlleux déplacement chez l’IRB Bouhamza dans une affiche intéressante à suivre. Toutefois, le représentant des Awzellaguen semblent mieux lotis, pour prétendre à la victoire et rester dans le sillage des premiers. Toujours parmi les outsiders, la JS Tameridjet aura les faveurs des pronostics, elle qui effectuera un très court déplacement à Kherrata pour y affronter son voisin, l'ASTI Darguina. Enfin, l'US Sidi Ayad recevra à Timezrit, sa terre d'accueil, la lanterne rouge, la JS Béjaïa, dans un duel entre mal-classés, avec un léger avantage pour les gars de Sidi Ayad. Les deux autres rencontres restantes, à savoir O M’Cisna – US Beni Mansour et WAF – ES Ighil Ali, se joueront samedi. Au bout, c'est une journée qui pourrait apporter son lot d'enseignements.

Z. A. H.