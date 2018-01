Moussi Ilyès, un gardien qui promet

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Il est né le 15 septembre 2005 et il joue depuis l’année 2012 au sein de l’école de football de l’USM Draâ Ben Khedda. Lui, c’est Ilyès Moussi un petit bonhomme qui a choisi le football comme sport favori, où il occupe le poste de gardien de but. Moussi Ilyès a suivi une formation depuis l’âge de 7 ans à l’USMDBK, en passant par plusieurs entraîneurs. Actuellement, il évolue avec les benjamins «B» de l’USM Draâ Ben Khedda, drivés par Rabah Tahir, un technicien connu pour être un bon formateur et qui cumule une longue expérience dans le domaine du football. Vue les belles prestations et les qualités de ce jeune gardien de but, le coach des benjamins «A» (ceux nés en 2004), en l’occurrence Said Merdaoui le convoque souvent pour les matchs de cette catégorie. Ce keeper qui promet, se dit confiant et veut réussir une grande carrière comme Lounès Gaouaoui qui a fait ses classes au sein de l’USM Draâ Ben Khedda. «Je suis ambitieux et je veux réussir dans ma carrière de gardien de but. Mon idole c’est Lounès Gaouaoui qui a joué à Draâ Ben Khedda avant de jouer à la JSK, puis défendre le maillot de l’équipe nationale. Je veux faire comme lui et réaliser une grande carrière». Une grande carrière se prolifère pour le jeune portier de l’USM Draâ Ben Khedda, Ilyès Moussi.

Massi Boufatis