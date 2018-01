Belle empoignade en perspective

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Pour le compte des 8es de finale de la coupe de ligue Mobilis, les protégées d’Abdenour Mira seront confrontées à leurs homologues du FC Béjaïa au stade Larbi Touati d'Amizour, vendredi prochain à 13 heures. Il est à rappeler que les camarades de Sabrina Mekhloufi ont déjà assuré leur place pour les playoffs qui ont vu l’équipe d’Akbou réussir le nul en déplacement chez la JF Khroub, pour le compte de la première journée de ces joutes. Il est à rappeler également que 8 formations composent ce groupe des playoffs, à savoir FC Constantine, MZ Biskra, JF Khroub, AS Sureté Nationale, Affak Relizane, ASCE Alger-Centre, Intissar Oran et CF Akbou. De leur coté, les U20 de Djamel Hamidouche et les U 17 de Maadsi joueront le même jour, à savoir vendredi, en terre algéroise, face à leurs homologues de l'AS Sureté Nationale, pour le compte de la troisième journée de la phase retour du championnat.

Zahir Aït Hamouda