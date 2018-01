Gare au faux pas !

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa aborderont un virage important dans leur quête du podium, à l’occasion de la venue, demain, du RC Kouba (12e, 17 points), pour le compte de la 18e journée du championnat Ligue 2 Mobilis.

Défaits lors de la précédente journée par une formation du bas du tableau, en l’occurrence le CRBAF, les partenaires de Hamza Ouanes n’auront pas le droit à l’erreur, cette fois-ci au risque d’amenuiser de manière considérable leurs chances d’accession en Ligue 1. Et puis, un autre éventuel faux pas à domicile exacerbera davantage le courroux des supporters du club qui ont déjà affiché leur colère en début de semaine après «l’humiliation» d’Aïn Fakroun. Toutefois, le driver en chef Mounir Zeghdoud, qui mesure toute l’importance et l’enjeu de ce match face à un autre mal-classé, s’est penché davantage sur la préparation psychologique de ce rendez-vous, à l’effet de pousser ses poulains à renouer avec le succès. D’ailleurs, avant le début de la première séance de travail de la semaine, l’entraîneur de la JSMB a même tenu à «lessiver» ses hommes pendant près d’une heure dans le vestiaire, avant d’exiger d’eux une réaction positive face au RCK. Ce dernier, qui a laissé des plumes vendredi passé sur la même pelouse du stade de l’UMA, face au MOB (0 - 1), reviendra assurément avec la ferme intention de contrer les desseins des Vert et Rouge pour se racheter. Sur un autre volet, Zeghdoud, qui disposera de la quasi totalité de son effectif, excepté l’axial Aklil Nazim, convalescent, va sans doute apporter des changements dans son onze de départ, histoire de stimuler la concurrence entre tous les joueurs après la défaite d’Aïn Fakroun, surtout que les nouvelles recrues sont désormais qualifiées suite à une décision, avant-hier, de la FAF. Ainsi, l’expérience et le métier des éléments, comme le portier Khdaïria ou encore l’axial Ziane Cherif, ne seront que d’un grand apport pour les gars de la Soummam qui aspirent à retrouver l’élite cette saison. En attendant, un succès ce week-end contre les Banlieusards algérois demeure une condition sine quoi non, pour retrouver le calme et entrevoir aussi l’autre prochain rendez-vous à domicile face au leader m’lili sous de bons auspices. En somme, les Béjaouis, qui accusent déjà quatre unités de retard sur le 3e, joueront gros lors de ces deux prochaines journées, sachant que les chances d’accession en dépendront dans une très large mesure. Ceci quand on sait que la lutte pour les trois tickets menant vers l’élite devient de plus en plus acharnée entre pas moins de sept prétendants.

B Ouari.