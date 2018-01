Le MCO adversaire du MOB

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Après le tirage au sort des 8es de finale de la coupe d’Algérie, le MOB affrontera, au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa, la formation du MC Oran. Interrogé, le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki affirme que «cette rencontre est une belle affiche, mais difficile, entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Le fait de jouer à domicile ne change rien à la donne et les deux équipes partent à chances égales».

Rezki : «Les Oranais sont les bienvenus à Béjaïa»

Et d’ajouter : «Le club du MCO et ses supporters seront les bienvenus à Béjaïa, on va leur réserver le meilleur accueil possible, car il ne s’agit que d’un match de football. Que le meilleur gagne !» À signaler que les 8es de finale de dame coupe se tiendront les 2 et 3 février prochain. Aussi, le vainqueur de cette rencontre se rendra à Alger pour affronter, pour le compte des ¼ de finale, le vainqueur du match MCA - CRB, un tour qui est programmé pour les 2 et 3 mars prochain.

