Guitoune enfin qualifié !

La nouvelle recrue Ali Guitoune a été, enfin, qualifiée par la FAF, avant-hier, en début de soirée. En effet, le président intérimaire, Nassim Banabdarahmane, a récupéré la licence du joueur, hier. Ainsi, Guitoune pourra prendre part au match de championnat de ce week-end qui verra la JSK jouer le PAC. Contacté, le joueur n’a pas caché son grand soulagement. «Je suis très heureux et très soulagé. J’étais vraiment inquiet par rapport à cette qualification. Dieu merci, cela est fait maintenant. Je me sens bien physiquement et je ferai tout pour aider mon équipe», a-t-il affirmé.

