FAUX PAS INTERDIT

Le Paradou AC recevra la JS Kabylie, demain à 16 heures, au stade de Bologhine pour le compte de la 18ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Ce match sera tr ès impor tant pour les Canaris qui n’auront pas le droit à l’er reur. En effet, tenus en échec par l’USMB, lors de la pr écédente journée, ils doivent, cette fois-ci, réussir un bon résultat, pour améliorer leur position au classement. «Le match face au PAC est tr ès impor tant pour mon équipe. Après le semi-échec concédé face à Blida, on fera de notre mieux pour se racheter. Même si la mission sera difficile, on visera un bon résultat pour améliorer la situation du club au classement», a déclaré le coach Saâdi. Côté effectif, le por tier Asselah et l’ar r ière droit Redouani ne seront pas concernés par ce match. Blessés, les deux joueur s ne feront pas le déplacement à Alger avec leur club. Cependant, leur absence ne constituera pas un problème en la disponibilité de deux joueurs, à savoir Boultif et Guemroud, qui les remplaceront au cour s de ce match. Par ailleur s, le staff technique kabyle a annoncé, hier, la liste des joueur s concernés par le match de demain, face au PAC. Deux changements sont à signaler par rappor t au match face à l’USMB : le jeune gardien Saïdoune a été convoqué à la place d’Asselah et le défenseur Guitoune à la place de l’attaquant Si Salem.

Départ pour Alger aujourd’hui

Les Canaris rallieront Alger aujourd’hui en pr évision du match face au Paradou AC. Le staff technique de la JSK fera de son mieux, pour assurer la plus grande concentration possible aux équipier s de Ferhani. Ces dernier s veulent réussir un bon résultat, pour se réconcilier avec leur s fans, déçus par le dernier nul concédé face à l’USMB au stade du 1er Novembre.

