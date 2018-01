«On doit réagir face au PAC»

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le coach Nour redine Saâdi a animé, hier, un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er Novembre. D’emblée, il a par lé de l’impératif d’une victoire face à la formation de Paradou : «Le programme tracé pour la préparation du match a été appliqué. Celui-ci est impor tant et difficile à la fois. On est dos au mur, on doit réagir lors de cette rencontre. On visera un bon r ésultat», a-t-il déclaré.

«Je veux connaître les qualités de tous les joueurs»

Questionné sur le match d’application d’avanthier face aux espoirs, Saâdi a affirmé que son objectif est de mieux connaître les qualités de chacun de ses éléments : «Je programmerai à chaque fois un match amical ou d’application pour les joueur s non concernés par les matchs officiels. C’est une occasion pour mieux connaître le niveau de chaque joueur. Lors du match d’application d’avant-hier, un joueur, dont je ne divulguer ai pas le nom, m’a particulièrement séduit», a ajouté Saadi

«On a les remplaçants pour Asselah et Redouani»

Concernant l’absence d’Asselah et Redouani, Saâdi ne semble pas inquiet. Il affirme qu’il a vécu cette situation lors du précédent match, assurant qu’il dispose des remplaçants qu’il faut pour les deux éléments : «On a leur s remplaçants, comme ça été le cas lor s du précédent match. Boultif ser a reconduit et j’espère qu’il accomplira sa tâche convenablement », souhaite Saâdi.

«J’aurais aimé que Guitoune soit qualifié avant l’USMB»

Inter rogé sur la qualification de Guitoune, Saâdi n’a pas caché sa satisfaction, ajoutant, toutefois, qu’il aurait aimé que le néo défenseur de la JSK soit qualifié avant le précédent match : «J’aurais aimé que Guitoune soit qualifié avant l’USMB, sur tout que la JSK n’est pas concernée par cette affaire des clubs endettés. Cependant, il est qualifié maintenant. Et c’est une tr ès bonne chose, car on comptera sur lui lors des matchs qui nous attendent», se réjouit-il.

«D’accord avec Zetchi pour l’application de la loi»

Affichant sa satisfaction apr ès la qualification de Guitoune, Saâdi a affirmé qu’il est tout à fait d’accord avec le pr ésident de la FAF «pour l’application str icte de la loi». «Je suis d’accord avec Zetchi, qui a autor isé les clubs à recruter en ce mercato, mais qui compte appliquer la loi à la lettre lor s des prochains mercatos», a-t-il souligné.

«La chance est de notre côté en Coupe»

Le club kabyle affrontera la formation de Dar El Beida à Alger aux 8es de finale et recevra, si elle se qualifie aux quarts de finale, le vainqueur du match USMB - DRBT. Pour le coach kabyle, le fait de ne pas faire un long déplacement est un avantage pour la JSK: «La Coupe est devenue un objectif pour tous les clubs qualifiés à ce tour ( 8es de finale). Nous concernant, je peux dire qu’on est chanceux. On gérera match par match, tout en se focalisant sur le championnat où on occupe une place peu confor table», conclut le coach Saâdi son intervention.

M. L