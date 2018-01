Réussir une bonne reprise

Par DDK | Il ya 46 minutes | 74 lecture(s)

C’est l’entame de la phase retour du championnat inter-régions, avec le déroulement de la seizième journée.

Une journée lors de laquelle les gars d’Azazga seront appelés à effectuer un périlleux déplacement à Hydra, pour y affronter le Hydra AC, un adversaire qui joue les premiers rôles. Ce sera une partie difficile pour la JSA, drivée par Hocine Chikhi, du moment qu’en face, il y aura une équipe qui l’attend de pied ferme et qui fera tout son possible pour empocher les trois points de la victoire. Mais en football, rien n’est impossible, surtout que les coéquipiers de Benmokhtar sont décidés à engranger les trois points de la victoire ou à défaut revenir avec le point du match nul. Les joueurs se sont, en tout cas, bien préparés durant la trêve hivernale et sont animés d’une grande volonté pour ne pas perdre au stade de Hydra.

Le MB Bouira à Kouba pour la victoire

Les Bouiris, de leur côté, vont effectuer un déplacement à Kouba pour y affronter le CAK local qui souffre le martyre, puisqu’il joue sa survie dans ce championnat. Le MBB, qui a terminé la phase aller dans une position honorable au classement, compte sortir le grand jeu durant la deuxième moitié de la saison, ne jurant que par la victoire face au CA Kouba, pour rester sur sa lancée et gagner quelques marches au classement. Pour les autres matchs de la journée, le leader, le CRB Ouled Djellal en l’occurrence, aura une mission difficile face à l’OMR El Annasser, tandis que le CRB Aïn Djasser aura à en découdre avec le NRB Ouled Derradj dans un match entre mal-classés. Le DRB Baraki, lui, donnera la réplique à l’USM Sétif, alors que l’AS Bordj Ghedir aura à en découdre avec l’IRB Berhoum. Pour sa part, le Stade Sétifien, qui prétend à la montée en division nationale amateur, recevra le FC Bir El Arch avec la nette ambition d’empocher les trois points. Enfin, le MB Hassi Messaoud croisera le fer avec l’IRB Aïn Lahdjar.

Massi Boufatis