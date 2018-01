Deux affiches à grands enjeux

Par DDK | Il ya 46 minutes | 69 lecture(s)

Le championnat de division honneur Béjaïa se poursuivra cet après-midi avec la deuxième partie de la onzième journée. En plus des cinq rencontres qui se sont déroulées hier, deux autres matchs sont au programme avec des affiches palpitantes et assez intéressantes à suivre, puisqu’elles impliquent de sérieux prétendants à la montée. Ainsi donc, l’occasion est offerte au leader, le RC Seddouk, de conforter son fauteuil, lui qui aura à évoluer au stade d’Aït R’zine, terre d’accueil du SRB Tazmalt, qui joue la carte du maintien. Certes, sur papier, les Vert et noir partent légèrement favoris, au vu des capacités de leur effectif .Toutefois, la formation du RCS devra se méfier de son adversaire du jour qui tentera de stopper l’équipe de Seddouk et marquer des points pour s’extirper de cette zone de turbulences que les gars de Tadmaït n’ont pas l’habitude d’occuper. En somme, l’on s’attend à un derby prometteur qui a de tout temps retenu l’attention des observateurs sportifs. Pour sa part, l’autre sérieux prétendant à l’accession, le SS Sidi Aïch, qui reste sur un écrasant succès aux dépens de l’AR Barbacha, se déplacera en terre bougiote, pour y affronter, au stade du Nacéria, la JS Ighil Ouazzoug, qui voudra, tout autant que son adversaire, s’offrir les points mis en jeu afin de se rapprocher du podium. Là, on peut dire que les débats seront chauds en raison de la position des deux antagonistes au classement général.

Zahir Ait Hamouda