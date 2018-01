Duels intéressants

Par DDK | Il ya 47 minutes | 70 lecture(s)

Dans ce groupe de division pré-honneur, les regards seront tournés vers le stade communal de Seddouk qui verra l’O M’Cisna accueillir un sérieux postulant à la montée, l’US Béni Mansour, qui occupe la troisième loge du classement, juste derrière les deux formations de tête, l’O Feraoun et le NRB Semaoun, qui devaient se rencontrer hier vendredi. Voilà ce qui constitue une belle affiche entre les gars de l’US Béni Mansour et les Olympiens de M’Cisna, qui ont effectué un tonitruant début de saison, avant de marquer le pas ces dernières semaines et dégringoler jusqu’à la quatrième place. Cette rencontre sera, ainsi, une belle opportunité pour les protégés de Boussaïd de renouer avec le goût de la victoire et se relancer, par là, de plus belle dans ce championnat qui n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Mais force est de constater que la mission des Imessissen est loin d’être une formalité, eu égard à la qualité de l’adversaire, l’USBM. En effet, ayant fait une remontée spectaculaire pour se retrouver en haut du podium, la formation de Béni Mansour se déplacera à Seddouk avec la nette intention d’arracher la meilleure performance possible et rester sur le sillage du duo de tête. En somme, c’est une belle empoignade qui s’annonce palpitante et indécise. Dans l’autre confrontation de la journée, l'autre outsider, le WA Felden, en l’occurrence, reçoit l’ES Ighil Ali dans une affiche intéressante à suivre, au vu des ambitions des deux formations. Toutefois, les Banlieusards d’Akbou semblent mieux lotis pour prétendre à la victoire et rester dans le sillage des premiers. Au bout, c'est une journée qui pourrait apporter son lot d’enseignements.

Z. A. H.