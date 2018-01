Choc à Aït Mahmoud, attraction à Oukil Ramdane

Par DDK | Il ya 47 minutes | 79 lecture(s)

Le championnat de football des divisions honneur et pré-honneur de Tizi-Ouzou observera ce week-end un petit répit pour laisser place à Dame coupe. Un huitième de finale, programmé pour aujourd’hui, qui sera dominé par le choc qui opposera le KC Taguemount Azouz au RC Betrouna, au stade d’Aït Mahmoud. Une affiche entre deux sociétaires de la division honneur qui affichent la bonne santé en championnat et qui feront tout pour décrocher la qualification pour les quarts de finale. En somme, l’enjeu promet de deux chauds débats entre les deux antagonistes. L’autre match qui s’annonce alléchant, c’est celui qui opposera l’ASC Ouaguenoun au CA Fréha au stade de Tikobaïne. Les locaux qui n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau en championnat auront à cœur de panser leur blessure par une qualification pour le prochain tour. Un pari, néanmoins, difficile pour les gars d’Ath Ouaguenoun qui devraient sortir le grand jeu, pour espérer barrer la route au CA Fréha, déterminé à confirmer son bon parcours en championnat. De son côté, le CRB Mekla, qui se déplacera chez la JS Mechtras avec la grosse envie de revenir avec le billet en poche, devrait éviter de sous-estimer son adversaire du jour, pour s’épargner toute mauvaise surprise. Idem pour l’ES Assi Youcef qui ira rendre visite à un autre pensionnaire de la pré-honneur, l’US Djemaâ Saharidj en l’occurrence. Un adversaire qu’il va falloir prendre très au sérieux, lui qui ne jure que par la qualification. Pour sa part, l’AC Yakouren, qui accueillera la JS El Kelaâ, n’est pas partie pour passer un après-midi de tout repos face aux Banlieusards de Tigzirt, difficiles à manier. Cela dit, la rencontre n’est pas gagnée d’avance et la prudence devrait être de mise chez les gars de Yakouren. Pour les trois autres rencontres de ce huitième de finale qui mettront aux prises des pensionnaires de la pré-honneur, elles s’annoncent tout autant intéressantes à suivre. A commencer par la confrontation entre l’US Tala Athmane et la JS tala Tegana au stade Oukil Ramdane. Un duel qui constituera l’attraction de la journée entre deux équipes qui jouent les premiers rôles en championnat dans leurs groupes respectifs. Pour sa part, la JS Tadmaït, qui évolue dans le groupe A, effectuera un léger déplacement chez l’USK Aïssa Mimoun, pensionnaire du groupe C. Un match très intéressant à suivre entre de bonnes équipes qui vont se livrer une bataille sans merci, pour s’offrir le fameux billet. Enfin, dans le dernier match de ce tour, l’US Mizrana recevra la coriace formation de l’AS Aït Bouaddou. Un invité dont les jeunots d’Aït Saïd devraient se méfier pour éviter de laisser filer l’aubaine de s’offrir une qualification aux quarts de finale face à un adversaire qui ne l’entendra, sans doute, pas de cette oreille. Un indice qui renseigne sur les débats qui vont prévaloir entre les deux formations tout au long de cette rencontre, qui promet d’être fortement disputée de part et d’autre.

S. K.