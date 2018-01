2 000 athlètes attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 46 minutes | 78 lecture(s)

Le traditionnel Challenge international de cross-country «Cherdioui Saïd» aura lieu, aujourd’hui, sur le parcours de Fréha, à 31 kms à l’Est de Tizi-Ouzou. 1 800 à 2 000 athlètes, garçons et filles, répartis en 8 catégories, sont attendus pour prendre part à cette grande manifestation sportive. Selon une source, des athlètes étrangers prendront aussi part à cette manifestation. La participation est ouverte à tout athlète, licencié au cours de la saison 2017-2018, selon les catégories d’âge, a-t-on précisé à la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce cross-country sera un hommage au défunt Bachir Belkalem décédé en 2014, alors qu’il préparait l’organisation de la 30ème édition de ce cross-country par un arrêt cardiaque. Pour que cet événement soit une totale réussite, tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés par les organisateurs, à savoir la Fédération Algérienne d’Athlétisme (FAA), en collaboration avec la direction de wilaya de la Jeunesse et des sports (DJS) et de la Ligue d’athlétisme. Les vainqueurs des différentes catégories seront récompensés à la fin des épreuves. Il est à signaler, enfin, que cette manifestation sportive est sponsorisée par les APC d'Azazga, Freha, Ifigh et Tizi-Ouzou.

M. L.