Derby béjaoui alléchant

Par DDK | Il ya 45 minutes | 70 lecture(s)

MC Béjaïa- En S Béjaïa, un derby alléchant Le championnat national laissera place à dame coupe avec le déroulement des 16es de finale de la coupe d’Algérie avec comme affiche, le derby Béjaoui entre le MCB et l’Entente à la salle OMS de l’Opow, aujourd’hui (18 heures). C’est une rencontre qui drainera certainement un grand public, celle-ci sera officiée par un trio composé d’Oudai, Cherfi et Yahiaoui. Le FC Béjaïa se rendra à Djelfa pour en découdre avec l’UMD local, un club qui évolue en championnat national de niveau 2, et qui reste méconnu des Béjaouis. L’Etoile sportive de Béjaïa (Et SB) accueillera à la salle OMS de l’Opow à 16 heures, toujours pour la même journée, le CFBBA qui évolue dans la poule C du niveau 1, un match très difficile pour les gars de la capitale des Hammadites qui souffrent au championnat avec leur dernière place au classement. Le FC Akbou se rendra à l’Ouest du pays, Tighennif, pour affronter l’OST local qui évolue dans le championnat de niveau 2, un match qui ne devrait pas échapper aux représentants de la vallée de la Soummam. L’ASS Akbou (niveau 2) accueillera l’AFBBA du niveau 1, alors que l’autre représentant d’Akbou au niveau 2, L’ACA en l’occurrence, recevra l’USM Tougourt. Le dernier représentant de la wilaya de Béjaïa dans ce tour, le CF El Kseur recevra à la salle CSP de Berchiche l’ASC Ouargla. Un match équilibré mais qui peut revenir aux banlieusards s’ils arrivent à bien le négocier.

Z. H.