Le match de la confirmation

Par DDK | Il ya 46 minutes | 78 lecture(s)

Le MOB recevra aujourd’hui sur ses bases, pour la deuxième fois de suite, le MCEE, pour le compte de la 18e journée de Ligue 2, avec un seul mot d’ordre : engranger les trois points.

Cette rencontre est celle de la confirmation du dernier succès at home pour les camarades de Rehal, qui auront à cœur d’aligner une deuxième victoire d’affilée. Au classement, les Crabes occupent seuls la première place, avec 32 points au compteur, après que la commission de discipline a décidé de déflaquer quatre points à l’ex-leader, l’ASAM. Une décision qui a fait les affaires des Béjaouis, lesquels se rapprochent, par conséquent, de plus en plus de l’objectif tracé en début de saison, à savoir la montée en Ligue 1 Mobilis. Afin de mieux préparer le match d'aujourd’hui contre les gars d’El Eulma, les capés de Rachid Bouarata ont affronté en amical, mercredi passé, le NC Béjaïa qu’ils ont battu un score lourd de 7 à 0, grâce aux œuvres de Soltane (doublé), Hichem-Cherif, Nezouani, Maâmar-Youcef, Benali et le jeune Hamzaoui. Concernant le match d’aujourd’hui, le staff technique doit se passer des services de Herida, Rahal, Cheklam et Mouhli, blessés, alors que Noubli, blessé lors du dernier match amical, sera présent d’aujourd’hui au stade de l’UMA. Pour sa part, la direction du MO Béjaïa a promis une forte prime au groupe en cas de victoire. Après que le club a «récupéré» son fauteuil de leader, les dirigeants veulent jouer la carte de motivation pour booster les camarades de Soltane à fournir plus d’efforts, pour garder cette place le plus longtemps possible. Signalons que ce match sera arbitré par un trio composé d’Oukil - Seradj – Ayad, alors que le quatrième referee sera Bouab.

Z. H.